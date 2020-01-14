شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تامر حسنى يدندن مع إحدى معجباته " ناسينى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم تامر حسنى دائما على تشجيع محبيه و معجبيه والغناء معهم، وعلى موقع التدوينات القصيرة تويتر، شاركت إحدى معجبات تامر حسنى وهى تغنى معه أغنية " ناسينى ليه" و كتبت نهال على الفيديو التى نشرته، :" حلمى اتحقق ".

من جانب آخر، احتفى النجم تامر حسنى باستقبال الجمهور السعودي له فى جدة وإقبالهم الكثيف على مشاهدة فيلم "الفلوس" الذى يعرض فى السينمات السعودية حاليًا، ونشرنجم الجيل مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، توضح التفاف الجمهور حوله أمام أبواب السينما وداخل صالة العرض، حيث قام بالغناء معهم أغنيته "حلو المكان" التى تلقى رواجًا كبيرًا بين جمهورتامر حسنى فى مصر والوطن العربى، وهى أغنية فيلم "الفلوس".

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وكما نشر تامر حسنى، مقطع فيديو آخر عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، والذى يظهر من خلاله لحظات تقديمه للجمهور وصعوده على مسرح الحفل فى جدة، ولحظات استقبال الجمهور له فى المطار، فيما جاء إقبال الجمهورعلى السينما فى جدة بعدما دعا النجم تامر حسنى جمهور حفله الذى أقيم، السبت، فى مدينة جدة السعودية، لمشاهدة فيلم "الفلوس" معه، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة بالوطن بدول الخليج وصلت لـ140 مليون جنيه .

يذكرأن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالإضافة إلى تحقيقه ايرادات بلغت 140 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.