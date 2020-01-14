شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. خالد سليم وبشرى ومحمد رمضان يحتفلون بعيد ميلاد درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجموعة من النجوم بعيد ميلاد النجمة درة، وذلك في حفل صغير، حضره عدد من أصدقاءها وكذلك بعض الفنانين، فيما حرص بعض النجوم الذين لم يحضروا الحفل، على تهنئتها بعيد ميلادها، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

نشرت درة من خلال "ستورى" انستجرام مجموعة من الصور والفيديوهات، أثناء تهنئة أصدقاءها لها، وكذلك من الحفل الصغير الذى احتفلت به بعيد ميلادها.



بشرى درة



تورتة عيد الميلاد

وظهر في الفيديو، النجم خالد سليم وهو يغنى بجوارها وأمامهما "تورتة" عيد الميلاد، وأيضا الفنانة بشرى والتى حرصت على تهنئة درة بعيد ميلادها وحضورها الحفل، وكذلك صورة على "ستورى" حسابها على انستجرام.

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أما النجم محمد رمضان فكان حاضرا هو الآخر، ولكن من خلال أغنيته، حيث نشر فيديو من الحفل من خلال "ستورى" يهنئ فيه درة بعيد ميلادها، وعلق قائلا "انا مش موجود بس أغنيتى موجودة في عيد ميلادك .. كل سنة وانتى طيبة يا درة"

وكانت درة قد احتفلت أمس بعيد ميلادها، من خلال انستجرام أيضا فقبل ساعات من يوم ميلادها نشرت النجمة التونسية مجموعة صور لها وهى بجوار ألعاب أطفال فى الملاهى، فيما أمسكت بحلوى "غزل البنات" كما نشرت صور أخرى التقطتها بروح طفولية بريئة، معلقة عليها "لا تفقد أبدا الطفل بداخلك".

ويعرض لدرة حاليا فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وتجسد درة، دور امرأة مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش فى منزل شقيقها "إبراهيم" وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة، وتتوالى الأحداث وتكتشف أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التى هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.