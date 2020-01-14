شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لاعتزال مديحة كامل وشعورها بالرعب بسبب والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذكر الجمهور المصرى والعربى، أمس الاثنين، الفنانة مديحة كامل التى رحلت عن عالمنا يوم ١٣ يناير من عام ١٩٩٧ بعد حياة حافلة بالفن والزهد والعبادة، حيث قررت جميلة السينما الاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء فى أوج شهرتها وجمالها وقبل وفاتها بسنوات وأثيرت الكثير من الشائعات حول أسباب اعتزالها وأشار البعض إلى أن ابنتها كانت وراء اعتزالها وأنها هى التى دعتها لارتداء الحجاب، كما أشار البعض إلى أن الشيخ الشعراوى كان وراء هذا القرار وهو مانفته ميرهام الريس ابنة الفنانة الراحلة فى حوار معنا.

وقالت ابنة مديحة كامل لـ"الخليج 365":"لم ارتد الحجاب قبل أمى ولم يكن هناك إلى مقدمات لقرارها الاعتزال وارتداء الحجاب ولكن ماحدث فى عام ١٩٩١ وأثناء تصوير مشاهد فيلم "بوابة إبليس" فى القاهرة، وعرض مسرحية "حلو الكلام" مع الفنان سعيد صالح بالإسكندرية، أن جدتى والدة أمي مرضت فجأة."



الفنانة مديحة كامل

وتكمل: "جدتى كانت جميلة جدا وكانت والدتى مرتبطة بها وبأخوتها ارتباطا شديدا، وفجأة أصيبت جدتى بنزيف فى المخ وغيبوبة بسبب ارتفاع الضغط بدون سابق إنذار أو مرض، وتم احتجازها فى المركز الطبى بسموحة"

وأوضحت ابنة مديحة كامل: "ماما سابت كل حاجة وقعدت بجوار والدتها، وأصيبت بصدمة شديدة وهى تلاحظ التغيرات التى طرأت على جدتى بشكل سريع، فبعد أن كانت جميلة تشع حيوية ونشاطا تحولت وانكمشت وتغير شكلها وابيض شعرها خلال يومين، وماما اتخضت واترعبت من ربنا وشعرت بأن الدنيا زائلة، وفى لحظة قررت أن تعتزل وتعيش فى معية الله فى هدوء دون أن تعلن عن ذلك أو تظهر فى أى برامج، وعادت من المستشفى وارتدت الحجاب"

نفت الابنة ما أشيع حول أن الشيخ الشعراوى كان وراء اعتزال والدتها أو ارتدائها الحجاب قائلة:"أمى التقت بالشيخ الشعراوى بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب وسألته عن الكثير من الأمور الدينية، لأنها أرادت أن تعرف تفاصيل الدين وإجابات عن أسئلتها من شخص موثوق فيه، وكان الشيخ يعتز بها حتى أنه دعانا عنده فى عقد قرانى، وأقام لى احتفالا بسيطا، وألقى خطبة النكاح وأهدانى مصحفا عليه إهداء منه وحضرت الحفل الفنانة الكبيرة شادية رغم حرصها على عدم الظهور فى أى مناسبات".

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وتؤكد الابنة أن الشيخ الشعراوى لم يعط والدتها فتوى بخصوص أموال الفن:"ماما كانت دايما بتدعى ربنا يخلصها من الفلوس لو فيها أى مال حرام"

وأشارت ابنة مديحة كامل إلى عبارة اهداء كتبها الشيخ الشعراوى على المصحف الذى أهداه لوالدها ، حيث تقول هذه العبارة:

"وأنفس ما تهدى إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه"