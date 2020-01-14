فيديو.. قائمة أبرز الأفلام المنتظرة في هوليوود ما بين الأكشن والإنيميشن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محبي الأفلام الأجنبية على موعد مع أكثر من عمل فني مُنتظر خلال العام الجاري 2020 في هوليود، وذلك بعدما تم الإعلان عن تلك الأفلام مؤخراً خلال أكثر من برومو أظهر مدي الضخامة الإنتاجية لتلك الأعمال الذي نسلط الضوء علي عدداً منها خلال التقريرالتالي1/ No time to die
آخر أفلام سلسلة جيمس بوند الذي يقوم ببطولتها دانيال كريج، ينتظره الملايين من محبيه علي مستوي العالم بعدما نجح العمل في تقديم إثارة كبيرة خلال اجزاءه السابقة، وعلي مستوي الشرق الأوسط وتحديداً مصر، محبي الفيلم ينتظروه أكثر من أي وقت مضي، بسبب مشاركة النجم رامي مالك في بطولته حيث يحاول القضاء علي جيمس بوند.
2/ Black widow
فيلم آخر منتظر، ولكن تلك المرة مع النجمة سكارليت جوهانسون، حيث تلعب البطولة للمرة الأولي خلال فيلم يناقش شخصيتها التي طالما ميزت أفلام مارفيل الأخيرة خلال سلسلة افينجرزالشهيرة، .. خاصة بعد موتها في أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة، مما يجعل الأعين تتجه علي هذا العمل بشكل كبير.
3/ FREE GUY
عشاق النجم ريان رينولدز علي موعد تلك المرة مع فيلم مختلف للغاية لنجمهم الشهير، حيث يقدم عبر هذا الفيلم شخصية جديدة يظهر فيها ضمن عالم من الألعاب بالكامل.
4/ TOGO
تلك المرة يأتي فيلم من عالم ديزني حيث يظهر فيه رحلة لأحد المستكشفين يخوضها في عالم الثلوج بمركبة يقودها مجموعة من الكلاب، أحدهم سيقوم بإنقاذ المجموعة من العديد من الأزمات والعقبات التي يصطدموا بها خلال رحلتهم.
وبجانب تلك الأفلام هناك مجموعة من الأعمال الأخرى المنتظرة لنجوم ونجمات هوليود مثلما يحصل مع النجم ماثيو ماكونه الذي يقوم ببطولة فيلم ينتظره محبيه وعشاقه وهو The Gentlemen.
5/ The Gentlemen
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