شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يعود بقوة إلى الصفوف الأمامية بعد ترشيحه للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الممثل الأمريكي براد بيت على ترشيح لجائزة أوسكار أمس الاثنين عن دوره في فيلم (وانس ابون ايه تايم إن هوليوود) "ذات مرة في هوليوود" ليؤكد بذلك عودته بقوة للصفوف الأمامية.
ولم يحصل بيت (56 عاما) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عاما وترشيحه للأوسكار ثلاث مرات من قبل.
لكنه يعتبر الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل الأوسكار الشهر المقبل وفقا لتقدير المراقبين بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو ويعتبر بمثابة رسالة حب لهوليوود.
وقدم بيت في الفيلم دور كليف بوث وهو دوبلير ومرافق مخلص يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء في ستينيات القرن الماضي ويقوم بدوره ليوناردو دي كابريو. وفاز بيت بجائزة جولدن جلوب عن دوره في الفيلم كما تم ترشيحه لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة.
ونال فيلم تارانتينو عشرة ترشيحات للأوسكار أمس الاثنين من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل لدي كابريو.
ويقام حفل الأوسكار في التاسع من فبراير شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يعود بقوة إلى الصفوف الأمامية بعد ترشيحه للأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.