ريم البارودي تدخل في نوبة بكاء على الهواء .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53 صباحاً - حلت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” ضيفة مع الإعلامي المصري ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة النهار .

وأثناء الحلقة دخلت ريم البارودي في نوبة بكاء عند الحديث عن الفنانة الراحلة ” ميرنا المهندس ” والعلاقة التي كانت تجمعهما .

حيث عبرت ريم البارودي عن اشتياقها للفنانة ميرنا المهندس وأن علاقة صداقة قوية كانت توجد بينهما .. وأن ميرنا كانت تطلق إسم ” صديقة فاتحة للشهية ” على ريم البارودي .

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وأشارت ريم إلى أن خلافات حدثت بينهما قبل وفاة ميرنا بحوالي عام والتي ندمت عليها بعد وفاتها لإنها كانت بسبب أشياء تافهة .

وكشفت ريم البارودي أن ميرنا لم تكن تعاني من مرض السرطان ولكنها كانت تعاني من مرض نادر أقوى من السرطان .. وأكدت ريم على إنها دائما تحرص على زيارة ضريح ميرنا المهندس من الحين الى الأخر وتبوح لها بأسرارها وتدعو لها .