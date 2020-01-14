كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53 صباحاً - نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لزوجته ” ريم السعيدي ” كشف من خلالها عن وضع ريم لطفلتهما الثانية .
حيث ظهرت ريم السعيدي في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أيضا وهي تجري إتصالا هاتفيا مصورا مع زوجها وسام بريدي الذي كان في طريقه إلى إيطاليا بينما تضع ريم مولودتهما الجديدة .
وكتب كلا منهما في تعليقه على الصورة : ” آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا 14/1/2020 ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ريم السعيدي تضع طفلتها الثانية وتكشف عن إسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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