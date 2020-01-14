شاهد .. ريم السعيدي تضع طفلتها الثانية وتكشف عن إسمها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 11:53 صباحاً - نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لزوجته ” ريم السعيدي ” كشف من خلالها عن وضع ريم لطفلتهما الثانية .

حيث ظهرت ريم السعيدي في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” أيضا وهي تجري إتصالا هاتفيا مصورا مع زوجها وسام بريدي الذي كان في طريقه إلى إيطاليا بينما تضع ريم مولودتهما الجديدة .

وكتب كلا منهما في تعليقه على الصورة : ” آيا صوفيا بريدي أهلا بك في عالمنا 14/1/2020 ” .