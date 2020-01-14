الملكة اليزابيت تحسم قرارها بشأن اعتزال الامير هاري وزوجته

متابعة بتجــــــــرد: بعد الضجة التي اثيرت عن تخلي الامير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية، اعلنت الملكة إليزابيث الثانية عن موافقتها على قرار حفيدها، وباركت حياتهما الجديدة.

وقالت الملكة البريطانية في بيان، صدر في أعقاب اجتماع لكبار أفراد العائلة الملكية، الاثنين: “عائلتي وأنا ندعم تماما رغبة هاري وميغان لبدء حياة جديدة كأسرة في مقتبل العمر”.

وأضافت: “رغم أننا كنا نفضل أن يظلا عضوين عاملين في العائلة المالكة طوال الوقت، إلا أننا نحترم ونتفهم رغبتهما في أن يعيشا حياة أكثر استقلالية كأسرة مع بقائهما جزءا له وقاره في عائلتي”.

وأوضحت أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي خلالها الزوجان الوقت بين بريطانيا وكندا، مشيرة إلى أن هناك حاجة للقيام بمزيد من العمل بخصوص إنهاء الترتيبات المستقبلية للزوجين.

وكان الأمير هاري وزوجته قد أعلنا الاسبوع الماضي، عن رغبتهما في التخلي عن مهامها الملكية، والبدء بحياة مستقلة، كما أعربا عن رغبتهما في العيش بين كندا وبريطانيا.