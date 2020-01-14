متابعة بتجـــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة التركية هازال كايا في أول ظهور لها بعد انجابها طفلها الأول فكرت علي، وكانت إلى جانب زوجها النجم التركي علي آتاي أثناء تجوالهما في حي بإسطنبول.
ونشرت وسائل الاعلام التي تعنى بالمشاهير الأتراك الصور التي بدت فيها هازال وقد اكتسبت الكثسر من الوزن وحاولت مع زوجها تغطية وجه ابنهما وقالت للباباراتزي بعفوية “اتمنى أنكم لم تلتقطوا صورا لابني”.
وردت بجرأة على سؤال أحد الصحافيين عن الوزن الذي اكتسبته بعد الولادة والانتقادات التي تعرضت لها قائلة: “ليس من الضروري أن أخسر وزني، الشيء المهم هو أن طفلنا يتمتع بصحة جيدة. الحمد لله أننا جميعا بخير، وأي تفاصيل أخرى لا تهمني”.
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا بوزن زائد في اول ظهور لها بعد الولادة.. وما قالته جريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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