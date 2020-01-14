كارول سماحة لجمهورها في مصر: “مفاجآت عديدة بإنتظاركم”

متابعة بتجــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلاً غنائياً كبيراً في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مساء 24 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات، وتحديداً تلك الحماسية التي ينتظرها جمهور الشباب في مختلف حفلاتها الفنية.

كارول سماحة أعربت عن حماسها للحفل ووعدت جمهورها في مصر بمفاجآت عديدة خلال الأمسية المنتظر فكتبت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “متشوقة جدا للقائي مع الجمهور المصري الحبيب يوم الجمعة ٢٤ يناير على مسرح دار الأوبرا جامعة مصر مدينة(أكتوبر) مفاجآت عديدة بإنتظاركم أحبائي..!”.

تجدر الإشارة إلى أن عام 2019 المنصرم شهد على طرح العديد من الأعمال الناجحة لكارول سماحة ومن بينها فيلم “بالصدفة” الذي عرض في مختلف البلدان العربية، وأغنية “بتآمن بالصدفة” الخاصة به، بالإضافة إلى كليب أغنية “انشالله”.