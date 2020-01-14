نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 26 دقيقة مضت التعليقات على ميريام فارس وعدت بحفلة صباحية في جدة ووفت مغلقة

متابعة بتجـــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية ميريام فارس حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة جدّة في المملكة العربية السعودية، وكما كانت قد وعدت محبّيها استمرت بالغناء حتى ساعات الصباح الأولى.

أطلّت ملكة المسرح على الجمهور في منتصف الليل على مسرح سماء الغربية في أول ظهور جماهيري لها في جدّة، وغنّت وتفاعلت مع جمهورها وسط أجواء مليئة بالفرح والحماس.

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كما أدت ميريام أغنية “حبيبي سعودي” مرتين بعدما طالبها الجمهور بعدم مغادرة المسرح وسط هتافات هستيرية مطالبة بأداء الأغنية مرة ثانية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حبيبي سعودي” لاقت نجاحاً كبيراً منذ طرحها وتصدرت لثلاث أيام “الترند” عبر موقع “يوتيوب”.