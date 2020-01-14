حلا شيحة تثير الجدل بما قالته: “أنا دفعت الثمن”!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وعلقت قائلة: “علمتني الحياة.. الحياة لا تعطي دروساً مجانية لأحد، فحين أقول إن الحياة علمتني تأكد أني دفعت الثمن”.

وتلقت حلا العديد من التعليقات التي تفاعلت معها حيث علقت إحدى متابعاتها قائلة: “إنتي من أفضل الممثلات بالوطن العربي وبتجنني بحجاب وبدون حجاب ولا تهتمي لحكي الناس بالنهاية الموضوع حرية شخصية وبينك وبين ربنا واستمري”.

وكانت حلا شيحة قد أعلنت انتهائها من تصوير نصف مشاهدها، في فيلم “مش أنا”، الذي تعود به إلى السينما بعد غياب طويل حيث كان آخر أفلامها “كامل الأوصاف” مع الراحل عامر منيب، والذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب لتعتزل التمثيل بعدها، لكنها قررت العودة بعد غياب أكثر من 13 سنة للفن مرة أخرى وخلع الحجاب لتقدم رمضان الماضي مسلسل “زلزال” مع محمد رمضان.

فيلم “مش أنا” تشارك فيه حلا مع تامر حسني وماجد الكدواني وسوسن بدر.