أصوت الدعم ترتفع لـ نانسي عجرم وصداها يصل إلى العالمية

متابعة بتجــــــــــرد: تتلقى النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وعائلتهما العديد من رسائل الدعم عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ تعرضهم لعملية سطو مسلح من قبل الشاب محمد الموسى الذي اقتحم منزلهم الكائن في منطقة “نيو سهيلة” في لبنان بدافع السرقة.

وتعبيراً عن محبّة الجمهور ودعمهم لـ”نانسي عجرم”، أطلق عشرات آلاف المغردين والناشطين في مختلف أنحاء العالم هاشتاغ “كلنا حدك نانسي”، فاقتحم “الترند” عبر موقع “تويتر” في العديد من الدّول العربية وبلدان الإغتراب، حتى تصدّر المرتبة الأولى عالمياً.

نانسي عجرم أعادت نشر عدد كبير من التغريدات ورسائل الحبّ التي تلقتها من خلال حسابها على موقع “تويتر”، ومن بينها تغريدات من ناشطين سوريين أعربوا عن دعمهم الكامل لها ولعائلتها، بالإضافة إلى تغريدات أخرى من لبنان، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، الأردن، المغرب، الجزائر، السويد، كندا، ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، الهند وغيرها العديد من البلدان العربية.

صفحات موقع “تويتر” تحوّلت طيلة الساعات الماضية إلى ساحة تملؤها أصدق عبارات الحبّ لفنانة لطالما كان صوتها، صوت أمل وحبّ يعلو على كل الظروف الصعبة في عالمنا.