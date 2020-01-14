دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية بحسب "جوجل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صنفت شركة "جوجل" دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالمية لعام 2020، حسب مؤشرات البحث عن الفنادق والوجهات السياحية التي تتم عبر موقعها، وقد استقبلت الإمارة 15 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، بنسبة نمو 5٪ عن العام الذي يسبقه.
وتهدف استراتيجية سياحة دبي 2025 التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى جذب 21 إلى 23 مليون زائر بحلول عام 2022 و23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025.
ويشهد عام 2020 انتعاشا كبيرا في قطاع السياحة والسفر في دبي، تزامنا مع افتتاح الحدث العالمي الأضخم "إكسبو دبي" الذي يضم 192 دولة على أرض واحدة، تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل"، ويُتوقع استقطابه 11 مليون زائر أجنبي من أصل 25 زائرا، إضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الترفيهية والثقافية منها متحف المستقبل ومكتبة محمد بن راشد وعين دبي وخور دبي وغيرها من المشروعات.
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