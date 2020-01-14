- 1/2
- 2/2
علي سهيلالثلاثاء 2020/1/14 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
جورج سيدهم مع هاني رمزي وشقيقيه
بعد غياب طال لـ5 سنوات عاد الفنان المصري الكوميدي ذو الشعبية الواسعة جورج سيدهم إلى محبيه بصورة التقطها مع الفنان هاني رمزي وشقيقيه أمير وإيهاب الذين حرصوا على زيارته في منزله.
وظهر جورج سيدهم في الصورة والبسمة تعلو ملامح وجهه بالرغم من مرضه الذي أبقاه طيلة السنوات الأخيرة بعيدا عن الفن.
وشارك أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي الصورة عبر صفحته على "فيسبوك" وعلّق عليها قائلا: "لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالي".
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أسعدوا لرؤيتهم داعين لهم بالصحة ومتمنين لهم سنة سعيدة.
واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.
وكان سيدهم، وجه رسالة إلى جمهوره، بيوم ميلاده، على الهواء مباشرة مرددا: "وحشتوني أوي.. أنا بحبكم".
من جانبها أكدت زوجته، الدكتورة ليندا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، أن جورج يعيش حالة سعادة خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل تواجد الأصدقاء والأقارب حوله.
وأشارت ليندا إلى أنها حريصة على إقامة الاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج سيدهم، وكذلك حضوره أعياد ميلاد كان أحدثها عيد ميلاد الفنانة نادية لطفي منذ فترة قريبة.
وكان آخر ظهور للفنان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من الفنان سمير غانم وشيرين، بطلي مسرحية "المتزوجون"، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "صديقنا الغالي".. جورج سيدهم يظهر بعد غياب برفقة هاني رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.