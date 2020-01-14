بالصورة- وسام بريدي وريم السعيدي رُزقا بمولودتهما الثانية وهذا اسمها

رُزق الاعلامي وسام بريدي وزوجته العارضة التونسية ريم السعيدي بطفلتهما الثانية “آيا صوفيا بريدي” في ايطاليا.

ونشرت “ريم” بعض الصور عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام قبل وبعد وضعها للطفلة، ثم نشرت صورة تجمعها مع وسام حيث كانت تتواصل معه عبر الهاتف بحكم تواجده في بيروت، ليعلنا خبر ولادة طفلتهما “آيا صوفيا بريدي 14 – 1 – 2020”.

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وكان وسام وريم قد اعلنا عن خبر انتظارهما مولودهما الثاني في العيد الاول لميلاد ابنتهما بيلا ماريا، والذي يصادف في الثامن من ايلول، حيث قامت ريم بنشر صورة تجمعها مع وسام وبيلا التي ظهرت وهي ترتدي قميصاً كُتب عليها “سأصبح الشقيقة الكبرى”.

نفيد بالذكر أن وسام وريم رُزقا بمولودتهما الأولى “بيلا ماريا بريدي” في 8 ايلول 2018 في روما-ايطاليا.

من “الخليج 365” مبروك لريم ووسام ولادة طفلتهما الثانية.