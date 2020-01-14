ريتا حايك: لهذا السبب قبلت دور “تارا” في مسلسل “من الآخر”

وقع إختيار شركة “صبّاح أخوان” على النجمة ريتا حايك للإنضمام إلى النجمين مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في مُسلسل “من الآخر”.

ريتا التي غابت العام الماضي عن الشاشة لتتفرغ للامومة، شددت في لقاء مع “ذا انسايدر بالعربي” الى أنها محمسة جداً لخوض هذه التجربة الآن، حيث أصبحت جاهزة نفسيًا وجسديًا لتجسد الدور الذي اتى في الوقت المناسب مع الاشخاص المناسبين. “حايك” أكدت أنها مشتاقة لترى نفسها في التمثيل الآن بعدما اصبحت أماً، متسائلة كيف ستستثمر مشاعرها في عملها كممثلة بعدما اكتسبت نضوجاً مختلفاً عندما اصبحت اماً.

تلعب “حايك” لأول مرة شخصية تارا محامية أحوال شخصية. ولفتت أن الذي دفعها لقبول الدور أنها أول مرة تلعب هذه الشخصية الجديدة عليها بالاضافة الى أن فريق العمل كامل متكامل.

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كما عبرت عن سعادتها بمشاركة البطولة مع معتصم النهار الذي حقق نجاحاً مميزاً العام الفائت، كما تواصلت مع سينتيا صاموئيل التي وصفتها بالموهوبة والجدية.

المسلسل سينطلق تصويره قريباً جداً في بيروت وسيعرض في رمضان 2020 على قناة دبي. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.

يُذكر أنّ “من الآخر” مُسلسل دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع.