مصممة أزياء بالإمارات متورطة بقضية "حمزة مون بيبي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يومًا بعد الآخر تتسع رقعة القضية الخاصة بتورط العديد من الأشخاص البارزين في تهم بالابتزاز والتشهير بالفنانين والمشاهير وهي القضية المعروفة إعلاميًا بعصابة "حمزة مون بيبي"، ومؤخرًا أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات وتُدعى عايشة عياش.

ووفقًا لمواقع محلية في دولة المغرب قالت إن السلطات اشتبهت بتورطها مع عصابة "حمزة مون بيبي"، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر، إذْ تم ذكر اسم المصممة المغربية أكثر من مرة في التحقيقات التي تباشرها السلطات الأمنية.

وقالت المصادر الأمنية بالمغرب إنه تم توجيه التهم المذكورة للمصممة عايشة عياش منوهّة أن اسمها ذكرته اليوتيوبر المعروفة باسم سكينة غلامور.

وتسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب تسجيلات صوتية نُسبت إلى عايشة عياش، في الفترة الأخيرة ومنها طالب الرواد بإصدار مذكرة دولية للقبض عليها ولم تتوقف المطالب عليها فقط، بل تم ذكر اسم الإعلامي المغربي سيمو بلبشير، الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة مع انطلاق التحقيقات في هذه القضية.

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ويشغل ملف قضية "حمزة مون بيبي" الرأي العام المغربي خاصًة والعربي عامًة، في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن. ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إليكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرون يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية.

فيما أكدت مواقع محلية أن المحكمة الابتدائية في مراكش قررت الإثنين، تأجيل محاكمة "الهاكر" المتورط في القضية حتى الثلاثاء المقبل 21 يناير بغرض استدعاء الضحايا والشهود، والمتورط المذكور هو طالب من مدينة أغادير جنوب المغرب ويحاكم في حالة اعتقال بالعديد من التهم بينها توزيع ادعاءت كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

يُذكر أن أمر القبض على المصممة المغربية التي تتواجد في الإمارات سيكون من السهل تنفيذه من جانب السلطات في ظل توقيع دولتي المغرب والإمارات اتفاقية تعاون قضائي تسمح بتسليم المتابعين في القضايا بين البلدين.