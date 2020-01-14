"حريق وطلاق وجريمة قتل" أحداث مأساوية تُطارد الوسط الفني في عام 2020

ينتظر الجميع وقوع حادث سعيد مع بداية كل عام جديد، ويتمنى أن تبدأ السنة بشيء يسعدهم، لكن جاء عام 2020 كارثي للكثير من النجوم وبدأت حياتهم بهذا العام بأحداث مأساوية من الصعب نسيانها أو تخطيها. يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم إيهاب توفيق الذي نشب حريق هائل بفيلته أدى إلى وفاة والده، وأصاب هذا الحادث إيهاب توفيق بصدمة كبيرة كما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفيلته بعد اشتعال النيران بها كشفت عن حجم الكارثة التي واجهها إيهاب توفيق، أما الحادث المأساوي الثاني الذي شهده الوسط الفني فهو اقتحام لص لفيلا نانسي عجرم وقيام زوجها بقتله ورغم أن القضاء اللبناني قرر إخلاء سبيل زوج نانسي بعدما أثبت أنه في حال دفاع شرعي عن نفسه إلا أنه تقرر فتح التحقيق مرة ثانية بهذا الحادث وما زالت عائلة نانسي عجرم تواجه مصيرا مجهولا.

وفَقَدَ محمد منير أعز صديق له وهو محمود زوج شقيقته ومدير أعماله وقد ظهر منير خلال تشييع جثمانه وهو في حالة من الانهيار في البكاء حيث كان شديد التعلق به كما كان سببا من أسباب نجاحه ونجوميته، وأعلنت أصالة ببداية عام 2020 انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها طارق العريان موضحة أن هذا الأمر لن يؤثر على مسيرتها الفنية.

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