ريم البارودي: لم أفرح لطلاق سمية الخشاب

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة ريم البارودي أنها لم تفرح بطلاق الفنانين سمية الخشاب وأحمد سعد، مشيرة إلى أن علاقتها بالأخير مختلفة كلياً ولم تصل للقضاء. وقالت أنها كانت تشعر منذ البداية أن زواجهما لن يستمر.

كلام البارودي جاء خلال حديثها مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث أشارت إلى أنها كانت السبب بتعرفهما على بعضهما، لافتة إلى أنها التقت بـ"سمية" خلال مشاركتهما بمسلسل حدائق الشيطان، ولم تجمعها بها صداقة في الماضي، نافية إمكانية وجود صداقة بينهما مستقبلاً.

وفي الحديث عن الصداقات، غلبتها الدموع عندما ذكرت اسم الفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي جمعتها بها صداقة قوية جداً.

وفيما ذكرت أنها كانت تسميها الصديقة "الفاتحة للشهية"، قالت أن ميرنا كانت تعاني من مرضٍ نادر وليس السرطان. لافتة إلى أنها تزور قبرها وتشاركها بأحداث حياتها تباعاً.

