نجوى كرم تُعلِن انطلاقة التصوير في the voice senior







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم انطلاقة تصوير أولى حلقات برنامج إكتشاف المواهب the voice senior الذي يعتمد على اكتشاف مواهب من الأشخاص المسنين والذين لم تتوفر لهم الفرصة في المشاركة ضمن هذا النوع من البرامج. حيث نشرت الصورة الأولى لها على كرس المدربين حيث ستشارك في لجنة التحكيم الى جانب الفنانين ​هاني شاكر​، سميرة سعيد​ و​ملحم زين​.

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