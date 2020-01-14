شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عادل إمام لـ"الخليج 365"عن تقديم مصطفى شعبان لـ "حتى لايطير الدخان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم مصطفى شعبان، خوض سباق رمضان المقبل بمسلسل "حتى لا يطير الدخان"، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى سبق وقدمها الزعيم عادل إمام فى فيلم سينمائي شهير يحمل الاسم ذاته عام 1984 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، الأمر الذى يضع مصطفى شعبان فى تحد كبير أمام الجمهور.

واستطلع ”الخليج 365” رأى الزعيم عادل إمام حول تحويل القصة لمسلسل تلفزيونى، حيث علق قائلا :"ربنا يوفق الجميع، وكل مبدع حر فى اختيار ما يقدمه على الشاشة".

ويأتي استطلاع ”الخليج 365” لرأى الزعيم، باعتبار أن العمل شهد نقطة تحول فارقة فى مشواره الفنى وتحوله من الأداء الكوميدي للتراجيدى، كما تعد شخصية فهمى عبد الهادى التى جسدها ببراعة وعبقرية فى الفيلم الذى وضع السيناريو والحوار له مصطفى محرم وأخرجه أحمد يحيى، من الشخصيات التى تركت تأثيراً فى جماهير الزعيم.



عادل امام

ومن المقرر أن يبدأ النجم مصطفى شعبان تصوير المسلسل قريبا لعرضه في سباق رمضان المقبل، ويكتب السيناريو والحوار له مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل.

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مصطفى شعبان

من ناحية أخرى يشارك الزعيم بمسلسل "فلانتينو" المقرر طرحه فى السباق الرمضانى المقبل ويجسد من خلاله دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



عادل امام ودلال عبدالعزيز

ويعود الزعيم بعد غياب عام عن دراما رمضان الماضى حيث كانت آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، وشارك فى بطولته كل من صلاح عبد الله وبشرى وفتحى عبد الوهاب وهبة مجدى وأخرون من النجوم للمخرج رامى إمام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وحقق العمل نجاح كبير .