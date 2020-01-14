شكرا لقرائتكم خبر عن جدول أعمال نادية الجندى ونبيلة عبيد فى بيروت قبل تصوير "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، للسفر الى العاصمة اللبنانية بيروت، غدا الأربعاء بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، من أجل التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلهن "نساء من ذهب" وبدء بروفات الترابيزة قبل انطلاق التصوير الأسبوع المقبل، إضافة إلى إقامة مؤتمر صحفى كبير للمسلسل بحضورهن للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعمل المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجارى الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة خاصة وأن طبيعة العمل هى أقرب الى السيت كوم وتتطلب ذلك.



بطلات مسلسل نساء من ذهب

وتأتى فكرة اجتماع نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسل واحد بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

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وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

نادية الجندى ونبيلة عبيد