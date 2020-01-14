شكرا لقرائتكم خبر عن حادث أليم يقلب حياة دينا الشربينى فى رمضان المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل دينا الشربينى "لعبة النسيان"، بعد أسبوعين، فى الديكور الأول للعمل الذى يقوم بمعاينته حالياً المخرج هانى خليفة وننشر الحبكة الدرامية التى تدور حولها أحداث المسلسل فى إطار تشويقى، حيث تتعرض دينا الشربينى لحادث أليم يقلب حياتها رأساً على عقب وتتغير مسار حياتها بالكامل وما زال المسلسل فى مرحلة كتابة الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل "لعبة النسيان" مأخوذ عن فورمات إيطالية، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة عن أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة، حيث تم التعاقد مع هنا شيحة خاصة أن هناك رغبة للبدء فى تصوير المسلسل نهاية شهر يناير الجارى، للمنافسة من خلاله فى السباق الرمضانى المقبل.

وفى سياق آخر، تصور حالياً الفنانة دينا الشربينى دورها فى فيلم "يوم 13" ويعتمد على الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم ضيوف شرف.

يشار إلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولة العمل كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم.

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ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.