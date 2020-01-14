تراند اليوم : والد فنانة شهيرة يرد على تورط ابنته في فضيحة أخلاقية بتعليق مؤثر



بعد تورطها في فضيحة أخلاقية وتسريبات جنسية، خرج والد الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة عن صمته، وعبر عن استيائه من الحملة التي تتعرض لها ابنته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «حميد بطمة» غاضبًا من ما وصفها بالشائعات التي تطال ابنته :" الإنسان معندو ميدار عندو تلفون كياخد الكونيكسيون ولا كيمشي لشي قهوة، ويبقا يعاير في عباد الله اللي عمرو مشافهوم أو ريح معهم ويقول عليهم عصابة".

وأضاف حسب صحف محلية:" والله يهدي ما خلق الانسان هو لي يعوم في البحر اللي هاوي فيه شي حاجة".

وتواجه الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، اتهامات بالتورط في الوقوف وراء حساب "حمزة مون بيبي"، الذي فضح الكثير من المشاهير وتسبب في خسارة البعض لوظيفته وطلاق أخريات، حيث حددت لها جلسة بتاريخ 13 فبراير القادم، بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة 80 مليون سنتيم برفقة شقيقتها، مع منعهما من السفر.



