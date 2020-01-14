تراند اليوم : خناقة و«بلطجة» بين فنانة شهيرة وإعلامية تصل المحاكم

تطورت الأحداث بين الفنانة اللبنانية الشهيرة سيرين عبدالنور والإعلامية نضال الأحمدية، حتى وصلت المحاكم.
واتهمت "نضال" الفنانة سيرين بأنها ايتعانت ببلطجية وإرسالهم لها على البيت لتسليمها بلاغ من المحكمة، مشيرة إلى أنها تعرف عنوان مكتبها جيدًا لكنها أرسلتهم إلى البيت لتهديدهم وإرهابهم.
وقالت "نصال" عبر حسابها على "إنستجرام"،:" هجم أحدهم الآن يدعي أنه من محكمة المطبوعات وهدد شقيقي في بيته بلا أخلاق ليتسلم تبليغا لي من سيرين عبدالنور ولما أجابه شقيقي أن عنوان مكتبي معروف رفع صوته وهدد من جديد! هل لسيرين بلطجية ترسلهم إلى بيوت الناس كيف ذلك وسيرين تعرف مكتبي أكثر من بيتها؟".