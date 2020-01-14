تراند اليوم : مطرب مصري شهير: أمي طلبت مني عدم استخدام فتيات في كليباتي .. ونصحتني بهذا الأمر

كشف مطرب مصري شهير عن امتعاض والدته من ظهور فتيات في مقاطع الفيديو المصورة الخاصة بأغانيه.

وقال المطرب المصري رامي جمال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أمي الغالية عندها تحفظ على حضور وقبول أي موديل صورت معايا قبل كدا فبتنصحني لو أبدلهم بمناظر طبيعية .

وتساءل: ليه كدا يا ماما؟ احنا بنفرش فيلا؟ .. نصيحة للمخرجين خلوا بالكم من شغلكم .. أمي داخلة شغلانتكم وبقوة .

وكان رامي جمال قد تصدر مواقع البحث خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان إصابته بمرض "البهاق" وتفكيره في الاعتزال.

