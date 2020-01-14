تونس في المنافسة الأخيرة على جائزة الأوسكار بفيلم "إخوان"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 10:40 صباحاً - كشفت أكاديمية الأوسكار، أمس الإثنين، عن القائمة النهائية للأفلام التي تم التصويت لها للتنافس على جوائز الدورة 92 للأوسكار في مختلف الأنواع، ومن بينها الفيلم التونسي القصير "إخوان" للمخرجة مريم جوبار، إلى جانب 4 أفلام أخرى، ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأوسكار في هوليوود يوم 9 فبراير المقبل.

بوستر فيلم إخوان

وضمت القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم قصير 10 أفلام تم اختيارها من بين 191 فيلما ترشح لهذه الفئة من الجائزة، لينتهي التصويت اليوم لصالح 5 أعمال سينمائية منها الفيلم التونسي "إخوان".

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ويطرح فيلم "إخوان" المشارك في الأوسكار، على امتداد 24 دقيقة، إشكالية "الجهاديين التونسيين" العائدين من سوريا، من خلال شخصية الابن "مالك" الذي يعود من ساحات القتال بسوريا مع صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي رفقة زوجته السورية التي تجد صعوبة في الاندماج مع مجتمع البادية التونسية المحافظ.

فيلم "إخوان" فاز ب60 جائزة من 48 دولة

يذكر أن مريم جوبار كاتبة سيناريو و مخرجة. متخرّجة من مدرسة ميل وبينهايم للسينما في مونريال، أخرجت فيلمها الوثائقي الأول "الآلهة، المخدرات و الثورة" و الذي تحصل على العديد من الجوائز، و "إخوان" فيلمها الثاني قدّم عرضه الأوّل في مهرجان تورونتو 2018، وتوج بالتانيت الذهبي في مسابقة الافلام الروائية القصيرة بالدورة 29 لأيام قرطاج السينمائية، كما حصل على جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ضمن مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 كما فاز بحوالي 60 جائزة في 48 دولة.

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