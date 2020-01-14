بالفيديو: خليل الرميثي ينهار من البكاء في جنازة رفيقه في مسلسل طفاش علي الغرير

توفي الفنان البحريني الشهير، علي الغرير، يوم الاحد 12 يناير 2020، والذي اشتهر كثيراً في دوره بمسلسل “طفاش”، إلى جانب العديد من نجوم الفن في البحرين.

وعبر زميله الفنان خليل الرميثي، عن حزنه الكبير وهو الذي كان يشكل ثنائي ممتع مع الغرير، كما هو الحال مع الكثير من الفنانين الذين عبروا عن حزنهم الكبير لرحيل الفنان المحبوب.

وطلب الفنان خليل الرميثي من متابعيه الدعوة لزميله حيث قال :”حبيبي ومعلمي واخوي وكل شي في الدنيا … علي الغرير في ذمة الله … ادعوا له”.

واضاف الرميثي الذي كان ثنائي مع علي الغرير في دور جسوم قال :” علي يعتبر اكثر من حبيبي ومعلمي واخي، تعلمت منه الكثير وهو سبب نجاحي في طفاش، واعتبره جزء كبير مني ومن مشواري في الفن واليوم انا منهار لرحيله”.

وكان خليل من أوائل الفنانين تواجدًا عند شقته يوم امس وافترش الأرض في حالة يرثى لها بحضور عدد من الفنانين مثل أمين الصايغ وغيرهم، وعبر العديد من نجوم الفن من داخل وخارج البلاد عن حزنهم لرحيل الفنان.