وسام بريدي وريم السعيدي يرزقان بطفلتهما الثانية وهذا إسمها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - رزق الإعلامي اللبناني ​وسام بريدي​ وزوجته عارضة الأزياء التونسية ​ريم السعيدي​ بطفلتهما الثانية قبل ساعات، ونشر كلاًّ منهما عبر صفحاتهما الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة، تظهرهما في إتصال هاتفي مصوّر، حيث أن بريدي كان في طريقه للتوجه إلى إيطاليا حيث تتواجد السعيدي لوضع مولودتها الجديدة.

وعلقا على الصورة بالقول:"آيا صوفيا بريدي أهلاً بك في عالمنا 14/1/2020".

وتلقى كل من بريدي والسعيدي الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة، متمنين لهم حياة عائلية سعيدة.

يشار إلى أنهما لديهما طفلة إسمها بيلا ماريا.

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