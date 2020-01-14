سيلينا غوميز تدافع عن هايلي بيبر وماديسون بير

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الفنانة العالمية سيلينا غويمز عن زوجة حبيبها السابق هايلي بيبر وزميلتها الفنانة الأمريكية ماديسون بير ضد الذين انتقدوهما بعد أن التقت بهما بالصدفة خلال عطلة نهاية الأسبوع. في التفاصيل صدم جمهور سيلينا بعد أن علموا أن هايلي وماديسون، كانا في مطعم في ويست هوليوود في الوقت نفسه الذي كانت سيلينا تحتفل بألبومها الجديد، حسبما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فراحوا ينتقدونهما بطريقة غير أخلاقية واتهموهما بمحاولة نقل أخبار سيئة وإفساد احتفالات غوميز عندها اضطرت الاخيرة للتدخل لتبرر إلى أن زيارتهما للمطعم كانت مجرد صدفة ووصفت سلوك المعلقين بأنه "مثير للاشمئزاز"، وقالت: "هذا مثير للاشمئزاز عند قراءة كل هذا، هذا لم يكن مقصودًا على الإطلاق"

وتابعت قائلة ان ماديسون صديقة منذ زمن طويل، وتعرفها منذ أن كانت طفلة وشاهدتها وهي تصبح امرأة الا انها امتنعت عن ذكر اسم هايلي في ردها.



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