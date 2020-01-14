تراند اليوم : شاهد..ريم مصطفى تنشر صورة جديدة تلهم متابعيها ومحبيها

نشرت الممثلة المصرية ​ريم مصطفى،​ صورة جديدة جذابة لها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ريم مصطفى على الصورة، قائلة: “الهدف ليس العيش إلى الأبد، بل إنشاء شيء سيحدث”.

وانهالت التعليقات والإعجابات على الصورة بشكل كبير من متابعيها، حيث بدت غاية في الجاذبية بشعرها الأشقر المموج، معتمدة النظرة الجدية الصاخبة.

Advertisements

ويذكر أن ريم مصطفى تواصل تصوير مسلسل “شديد الخطورة” مع أحمد العوضي، بإنتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

وتدور أحداث العمل في 7 حلقات ويشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​ ومن تأليف محمد سيد بشير.