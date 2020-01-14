تراند اليوم : حقيقة مشاركة أحمد عز لأمير كرارة في مسلسل “الاختيار”

نفى مصدر من أسرة مسلسل “الاختيار” حقيقة ما تردد بشأن ظهور الممثل المصري ​أحمد عز كضيف شرف في إحدى حلقات المسلسل، المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2020.

وقال المصدر لصحيفة “الوطن” المصرية، إن الجهة المنتجة لم تتفاوض مع عز للظهور كضيف شرف، خاصة وأنه مرتبط بتقديم عمل آخر من بطولته في رمضان، مضيفا أنه جاري الاتفاق مع عدد من الممثلين للظهور كضيوف شرف في المسلسل الجديد.

ويشار الى أن الممثل المصري ​أمير كرارة يجسد شخصية شهيد الصاعقة أحمد المنسي في مسلسله، ويشاركه البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.