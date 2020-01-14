بطل مسلسل الحفرة يتعرض لموقف مضحك للحصول على قُبلة عفوية منه

متابعة بتجــــــــــرد: حصل الممثل التركي الشهير أراس بولوت إينيملي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم معجزة في الزنزانة 7 والذي حقق له نجاح كبير حيث أتقن دوره بامتياز.

الفيلم تدور أحداثه حول اتهام أب بقتل ابنته الجميلة البالغة من العمر 6 سنوات وذلك بسبب مرضه العقلي، دور الأب ميمو الذي يقوم به أراس مختلف تماماً عن شخصية ياماش في مسلسل الحفرة Çukur والتي حققت له نجاح كبير.

الفيلم لاقى إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد، لذلك تم اختيار أراس كأفضل ممثل للعام، لكن خلال تسلم الجائزة تعرض النجم التركي لموقف مضحك حيث خبأت عضوة لجنة التحكيم المكلفة بتسليم الجائزة له حتى حصلت منه على قبلة عفوية.

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الفيديو تم تداول بشكل كبير بين محبي الدراما التركية مع تعليقات ساخرة وإشادة بدور أراس في الفيلم.

من ضمن اللقطات الطريفة في الحفل غناء أراس برفقة المغني التركي الشهير خلوق ليفنت للاحتفال بجائزة الفيلم بطريقة صاخبة ومميزة أثارت إعجاب الجمهور وحماسه وشاركهما الغناء.

الجدير بالذكر أن مسلسل الحفرة من بطولة أراس بولوت إينيملي لايزال محافظ على ترتيبه ضمن الأكثر مشاهدة في تركيا بالتزامن مع عرض الموسم الثالث من المسلسل.