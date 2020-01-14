أصالة ترد على اتهامها بسرقة فكرة كليب شامخ

متابعة بتجــــــــــرد: ردت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري، على اتهامها بسرقة فكرة كليب أغنيتها الأخيرة شامخ، التي قالت عنها “كنت أتوقع نجاحها لأنني كنت جريئة للغاية في الأداء التمثيلي خلال تصويرها توقعت نجاحها”.

وعن إقتباس كليب الأغنية من كليب Dear Society، للفنانة الأميركية ماديسون بير، قالت أصالة في تصريحات صحفية، إن “ذلك الأمر لم يؤذ أحداً لذلك لا توجد مشكلة، ولا أعتقد أن التشابه سيضايق أحداً”.

كما كشف أصالة أنها ظلت تبكي بحرارة شديدة، خلال تصوير الأغنية، ولكنها رفضت الحديث عن سبب بكائها، وأضافت: “أنا أحب البكاء دائماً”.

وأوضحت أصالة أن الألبوم القادم لها ستكون جميع أغانيه باللهجة الخليجية، وعن سر ظهورها بإطلالة نحيفة ولوك جديد علقت أصالة بابتسامة شديدة قائلة: انا ضعفانة.. دايت إلهي”، وعن بكائها أثناء تصوير كليبها وحفلها الأخيرين، قالت: انا عموما بحب اعيط، انا مش واحدة دمعتها عزيزة، أنا بعز المشاعر بضحك كتير ببكي كتير بحب الأشياء هذه فبكيت كتير.

ورفضت أصالة الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية واسرار انفصالها عن طارق العريان وقامت بإنهاء المؤتمر الصحفي فور تلقيها سؤال من أحد الصحفيين عن طلاقها.