بيع عود رابح صقر في مزاد بمليون ريال سعودي

متابعة بتجـــــــــرد: أقيم مؤخراً مزاد على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض مزاد علني على عود الفنان السعودي رابح صقر، انتهى ببيعه بملبغ مليون ريال سعودي.
المزاد الذي أقيم ضمن ليلة صقر الأغنية الخليجية شهد منافسة حامية بين الحاضرين، ليحسمه أحدهم في النهاية بالمبلغ الضخم، فيصبح العود الأغلى في العالم.
وبحسب ما ذكرته بعض التقارير، فإن المصنوع من الذهب والصدف رافق الفنان رابح صقر لنحو 15 عاماً، حيث لحن عليه العديد من الأغاني الوطنية الشهيرة.
وخلال الحفل، قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بإجراء مداخلة هاتفية مع الفنان السعودي، قال فيها: “رابح منور اليوم.. نكرم فناناً كبيراً له مشوار طويل جداً“.
وأضاف آل الشيخ: “اليوم نكرم فناناً غالياً على قلبي، وهذا العود أنا أحبه كثيراً، ويكفينا أنك غنيت عليه أغنية أنت ملك”.
وأشارت التقارير إلى أن الجمهور استقبل رابح صقر بترحيب حار، حيث قدم الأخير في الحفل عدداً من أبرز أغانيه.
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