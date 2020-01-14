شقيق ابتسام تسكت في مشاجرة علنية مع والدتهما واتهامات صادمة بينهما

متابعة بتجــــــــــرد: هاجم عادل تسكت شقيق الفنانة ابتسام تسكت نجمة ستار أكاديمي والدتهما علناً، كاشفاً تفاصيل صادمة عن سبب خلافهما الذي وصل إلى الشرطة.

كتب شقيق ابتسام تسكت تعليقاً مثير للجدل، كشف من خلاله أنه على خلاف حاد مع والدتهما، بعد أن طلبت منه أن يطلق زوجته ورفض، ليفاجأ بأن هناك بلاغاً ضده من والدته في الشرطة تتهمه فيه بسرقتها وإهانتها.

وغرد شقيق ابتسام تسكت عبر حسابه قائلاً: “الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة العاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجانا بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي وبعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي إستدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل”.

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ولكن سرعان ما حذف شقيق ابتسام تسكت تغريدته، لتتباين التعليقات على حسابه ما بين داعم ومساند له في أزمته، وآخرون ينصحونه بحل مشاكله العائلية بعيداً عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منعاً لإحراج شقيقته الفنانة أو أن تكون سيرة أسرته متداولة بشكل سلبي.

ومن جهتها، تلتزم ابتسام تسكت الصمت تماماً وتتجاهل أزمة شقيقها ووالدتهما ولم تعلق عما يحدث بينهما.