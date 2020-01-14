خالد الصاوي يغازل جوهرة: “عاش التقارب بين الشعوب”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 08:52 صباحاً - غازل الفنان المصري خالد الصاوي الراقصة جوهرة عبر صورة نشرها على حسابه على إنستغرام، وظهر الصاوي في الصورة مع الراقصة جوهرة خلال العرض الخاص لفيلم “الفلوس” وعلق على الصورة قائلا: “أهلاً أهلاً جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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