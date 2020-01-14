شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسلسلات عالمية ينتظر طرحها في النصف الثانى من يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بعض الشبكات لطرح المسلسلات مع بداية العام الجديد 2020، ولذلك قررت شبكات مثل HBO، وغيرها، عرض مسلسلات متنوعة في النصف الثانى من شهر يناير الجارى، وذلك حرصا منها على التواجد فى وسط المجموعة الكبيرة من الأعمال التى تطرح على منصات البث المختلفة، طوال شهر يناير الجارى، وهذه أربع مسلسلات تصل في النصف الثانى من شهر يناير:

1 – المسلسل الجديد Everything’s Gonna Be Okay، الذى سيعرض على شبكة Freeform، وسيبدأ عرضه يوم 16 يناير الجارى، يقوم بدور البطولة فيه جون توماس، وقام توماس بابتكار وكتابة وإنتاج، السلسلة الكوميدية الجديدة، بـ جانب أنه يلعب دور البطولة في العمل.

المسلسل من بطولة كايلا كرومر، آدم فيسون، مايف برس، جوش توماس، لوري ماي هيرنانديز، ليليان كاريير، كارسن وارنر.



Everything’s Gonna Be Okay

2 - مسلسل الجديد Diary of a Future President، في 17 يناير من العام الجارى 2020، وسيعرض على شبكة ديزنى بلس، وسيقوم ببطولة المسلسل جينا رودريجيز، وتيس روميرو، كانت السلسلة تحمل عنوان Diary of a Female President، وللإعلان عن الخبر، قامت الشبكة بـ طرح بوستر ترويجى للعمل، وظهر في البوستر، أربعة من أبطال العمل.

وتدور سلسلة ديزنى الجديدة Diary of a Future President، حول إيلينا الكوبية الأمريكية البالغة من العمر 12 عامًا، في فترات التخبط، حيث الصعود والهبوط في المدرسة المتوسطة، وتبدأ رحلتها لتصبح رئيسًا مستقبلاً للولايات المتحدة، ومن أهم مميزاتها أنها لا تخجل، وملاحظة فائقة ولديها وجهة نظر قوية، وتستطيع التجول في جميع أنحاء العالم بهدوء وثقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



Diary of a Future President

3 – مسلسل شبكة HBO الجديد Avenue 5، الذى سيتكون من 8 حلقات، وسيبدأ عرضها يوم 19 يناير الجارى، يقوم الممثل الأمريكى هيو لوري بدور ريان كلارك، القبطان الواثق والرائع في Avenue 5، وهي سفينة رحلات فضائية مزودة بوسائل الراحة الفاخرة مثل البوفيهات الذواقة، ومنتجع صحي، وسطح مراقبة بالإضافة إلى وجود دروس يوجا.

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مع بدء المسلسل، تستمر رحلة Avenue 5 التي تستغرق ثمانية أسابيع حول زحل وأنظمتها مثالية، ولكن عندما تواجه السفينة فجأة صعوبات تقنية، فإن الأمر يعود إلى ريان وطاقمه لتهدئة الركاب الساخطين، وإيجاد طريقة للتعامل مع الأحداث غير المتوقعة على متن الطائرة، على الرغم من أنها قد تكون مجهزة أو غير مجهزة للمهمة.



Avenue 5

4 – مسلسل Star Trek: Picard، الذى سيصل إلى شاشات التليفزيون على شبكة CBS، في 23 يناير من العام الحالى 2020، وكانت قد أعلنت الشبكة تجديدها المسلسل للموسم الثانى، في أواخر العام الماضى 2019، قبل طرح الموسم الأول من العمل المعاد إنتاجه.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".