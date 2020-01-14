شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية مروى تصور كليب جديد باللهجة الصعيدية بعنوان " يابوي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مروى اللبنانية لتصوير كليب جديد باللهجة الصعيدية، بعنوان "يابوي" من كلمات محمد هاشم، وألحان مجدى أبو عوف، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، وإخراج مصطفي مبكري، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة لطرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية المختلفة.

وفى سياق آخر تشارك مروى المطرب حجازى متقال فى "ديو" جديد بعنوان "بنت ناس" تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، من كلمات بينو، وألحان سلامة على، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، ومن إخراج عمر حفيظ.

واحتفلت مروى مع جمهورها فى ليلة رأس السنة في أكثر من حفل، بمشاركة النجوم : محمد فؤاد وأحمد سعد، والمطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والفنانة دينا، وقدمت مروى خلال حفلاتها عدد من أغنياتها الشهيرة، ومنها "أما نعيمة".

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من ناحية أخرى عرضت مروى الأيام الماضية مسرحيتها الجديدة "عبد الموجود ع الداون لوود" مع الفنان علاء مرسى وأحمد سلامة وجمال عبد الحميد وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح، وسوف تستأنف عرضها خلال أيام.

وتجسد مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم.

تتناول أحداث المسرحية ما يواجهه المجتمع حاليًا من مستجدات ، منها حروب الجيل الرابع، التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة، ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس فى بعضها، ولمواجهة مثل هذه الظواهر يجب زيادة جرعات الوعى والتنوير لمجتمعنا وتكاتف القوى الناعمة، وهى الفنون بأنواعها .