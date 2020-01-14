فيديو| رانيا يوسف تكشف نقاط ضعفها وقوتها بعد تجاوزها الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن نقاط ضعفها وقوتها، بعدما تخطت سن الأربعون عاما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت رانيا، أثناء لقائها في أحد البرامج من داخل منزلها: "حاجات كتير اتغيرت، ومش عارفة إن الواحد لما بيكبر بيقوى ولا بيضعف أكتر، بس أنا متهيألي إني بقيت قوية في حاجات وضعفت في حاجات".

وتابعت رانيا: "بقيت قوية في اتخاذ القرارات، وإن أي حد بيأذيني بعمله إزالة من حياتي، بشغل دماغي شوية أكتر من قلبي".

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وأكملت :"ضعفت في حاجات طبعا، بضعف بالنسبة لبناتي، وللناس عموما أقل حاجة بتأثر فيا".

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو: "الحياة حقا تبدأ في الأربعين".

واحتفلت الفنانة رانيا يوسف الشهر الماضي بعيد ميلادها الـ46، إذ إنها مواليد 1 ديسمبر عام 1973.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلمها "دماغ شيطان"، 22 يناير الجاري، والعمل بطولة باسم سمرة وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج "فيلم أوف إيجيب" أيمن عبدالباسط.