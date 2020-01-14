مايا دياب: "لبنان في أزمة صعبة وكبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: قالت الفنانة مايا دياب، إن لبنان يعيش حاليًا في أزمة صعبة وكبيرة. وكتبت مايا، عبر حسابها على"تويتر"،: "ما بقى حدا يقول نحن رايحين ع أزمة كتير صعبة وكبيرة.. نحن بالأزمة وأكتر من كبيرة". يذكر أن، المسيرات الإحتجاجية والمظاهرات مستمرة في شوارع لبنان، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة.



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