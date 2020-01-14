محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من العلاقة التي تربطهما منذ عشر سنوات، و التي نتج عنها طفلان.
وتحدثت شاكيرا عن سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أخاف بشكل فظيع من الزواج، فأنا لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل أن يراني فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة دائما".
يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات، وقد ارتبطا عاطفيًا منذ عام 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عشر سنوات وطفلين.. تعرف على سبب رفض شاكيرا زواج بيكيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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