بعد عشر سنوات وطفلين.. تعرف على سبب رفض شاكيرا زواج بيكيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا، صديقة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن سر عدم عقد قرانهما رسميا، بالرغم من العلاقة التي تربطهما منذ عشر سنوات، و التي نتج عنها طفلان.

وتحدثت شاكيرا عن سبب عدم زواجها من بيكيه في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، قائلة: "بصراحة، أخاف بشكل فظيع من الزواج، فأنا لا أريده أن يرى فيّ زوجة، الأفضل أن يراني فتاة، عشيقة - الثمرة المحرمة، أريد أن أبقيه في حالة جيدة دائما".

يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بعشر سنوات، وقد ارتبطا عاطفيًا منذ عام 2009.