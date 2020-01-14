تراند اليوم : في أول ظهور لها .. زوجة القتيل تصدم نانسي عجرم بـ5 معلومات تحول مسار القضية

استضاف الإعلامي اللبناني طوني خليفة زوجة القتيل السوري محمد حسن الموسى للحديث عن كواليس مقتله في فيلا نانسي عجرم.

وكشفت "فاطمة" - زوجة القتيل - عددًا من الأسرار غير المتوقعة التي قد تلعب دورًا في حسم القضية حال إثباتها.

وجاءت المفاجآت كالتالي:

- يوم الحادث أخبرني زوجي أنه سيذهب إلى منزل أحد الشخصيات رفقة صديق له

للحصول على مستحقاته المالية لكنه لم يخبرني أنه هذا الشخص هو فادي الهاشم .

- يوم الحادث أخذ زوجي معه مسدس طفلنا حسن البالغ من العمر 3 سنوات وهو مسدس لعبة ويمكن لأي شخص أن يتعرف عليه.

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- زوجي ذكر لي أنه ذهب لفيلا فادي الهاشم من قبل للقيام ببعض الأعمال المتقطعة في حديقة المنزل.

- تلقى محمد وعدًا بالعمل في فيلا نانسي و زوجها مقابل 800 دولار شهريا لكنه لم يحصل عليها.

- محمد كان يصلي ولا يترك فرض ومن المستحيل أن يفكر في السرقة.

