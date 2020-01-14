Young Rock مسلسل جديد عن دواين جونسون في شبابه

الثلاثاء 14 يناير 2020

أعلنت شبكة NBC ، أنها طلبت مسلسل جديد مستوحى من حياة ذا روك "دواين جونسون" في مرحلة شبابه، ويتكون من 11 حلقة، ويطرح تحت اسم Young Rock، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، سيقوم Young Rock، وسيقوم بتأليف المؤلفة ناهناتشكا خان، وسيتم إنتاج المسلسل بواسطة Universal Television، وقال بول تيليدي رئيس برنامج NBC "سيشمل العرض دواين وهو يكبر طوال حياته، وسيظهر على الشاشة جميع جوانب نشأة دواين جونسون، العاطفية، والعائلية والدراسية، الى ستجلبها خان إلى الشاشة"، وفقا للتقرير الذى نش على موقع " deadline".



لدى جونسون علاقة حالية مع NBC من خلال برنامج المواسم The Titan Games، ومن المقرر ان يعود جونسون وجارسيا إلى الإنتاج التنفيذي للموسم الثاني من سلسلة الواقع التي يقوم جونسون أيضا بتقديمها.

يلعب جونسون حاليًا دور البطولة في Jumanji: The Next Level الذي حقق أكثر من 600 مليون دولار في جميع أنحاء العالم وسيشارك في بطولة ديزني Jungle Cruise.

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وشارك فى بطولته عدد من النجوم، مع دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح في عام 2017.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.