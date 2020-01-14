شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد أصول" أغنية جديدة تجمع سمية درويش وإيهاب عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة سمية درويش مع الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، في أغنية بألبومها الجديد تحمل اسم "ولاد أصول"، من ألحان سيد راضي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة مع المخرج نبيل مكاوى - زوج سمية درويس - على أن يتم طرحها بالتزامن مع ألبوم سمية الجديد حسبما أكد إيهاب عبد العظيم لـ ”الخليج 365”.

وتعمل سمية، حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "حلمي اتحقق"، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، بحيث يتم طرح كل أغنية من الألبوم خلال يومين، مع عمل دعاية مبتكرة على السوشيال ميديا.

ويضم الألبوم حوالى 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصري، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق، كما تستعد لتطرح كليب جديد بعنوان "نفس ياليل" خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم، حسبما أكدت سمية درويش لـ "الخليج 365".

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يذكر أن سمية درويش طرحت أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".

يذكر أن الشاعر إيهاب عبد العظيم يتعاون في فترة الحالي مع عدد من مطربين هما مدحت صالح بأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، وأحمد شيبة بأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومروي ناجى بأغنية من ألحان سامر أبو طالب.