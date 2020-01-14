شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريم البارودى تدخل فى نوبة بكاء على الهواء بسبب ميرنا المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة ريم البارودى، فى نوبة بكاء على الهواء، بسبب تذكر صديقتها الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مؤكدة أنها كانت صديقتها لكن حصل بعض الخلافات بينهما لفترة، مؤكدة أنها ندمت على هذه الفترة التى حصلت القطيعة بينهما.

وقالت ريم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى: "أقول لميرنا وحشتينى أوى، كنا أصحاب جدا لدرجة ان الناس قالولى إنى شبهها أوى، كانت مسميانى الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".

وكشفت ريم: "قبل وفاتها بسنة كان فى خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت انها تشوفنى، وكنت فى بيروت مع أحمد سعد، بصور برنامج، وبعدين كلمنى أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالى إنها تعبانة جدا، قولتله لأ مش عاوزه أشوفها، قالى ازاى، قول له لأ بردو"، بعدها كلمنى عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخلينى مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها فى المستشفى وقعدت أخر 4 أو 5 يام قبل موتها".

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وأضافت ريم: "ندمت على كلام وزعل على الفاضى، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها".





جدير بالذكر أن الفنانة ريم البارودى شاركت مؤخراً فى الجزء الثانى من مسلسل "قيد عائلي"، ونالت عن دورها فيه العديد من الإشادات منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة فى الجزائر.

مسلسل "قيد عائلي" شارك فيه العديد من النجوم منهم عزت العلايلي، صبرى فواز، منة فضالي، ايهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، نضال الشافعى، ميرنا وليد، كارولين عزمى، سيمون وآخرون، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابية أثناء عرضه على شاشة قناة dmc.





على جانب آخر أعادت المسرحية ريم البارودى إلى خشبة المسرح بعد عشرة أعوام من الغياب حين لعبت بطولة مسرحية "زى الفل" تم عرضها على مسرح البالون عام 2009 بالتحديد.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وهو عرض كوميدى مستوحى من احدى أهم روايات شكسبير المعروفة باسم "ترويض النمره"، ومن بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت كما يشارك فيها إلى جانبهم كلاً من هشام اسماعيل ومنة عرفة، وكانت تعرض لمدة ثلاثة أيام فى الأسبوع ثم تم اضافة يوم رابع آنذاك بسبب الإقبال على المسرحية.