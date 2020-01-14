شكرا لقرائتكم خبر عن من السينما إلى التليفزيون..مسلسل جديد مستوحى من سلسلة الرعب Chucky والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة syfy عن تقديمها مسلسل جديد، مستوحى من قصة سلسلة أفلام الرعب Chucky، ومن المقرر أن يتم تغيير بعض الأحداث الخاصة بالعمل، الدمية ذات الشعر الأحمر والنمش التي تملكها روح القاتل المتسلسل الشهير تشارلز لي راي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وتأتي هذه السلسلة، من إنتاج شركة Universal Content Productions.

وسيقوم المؤلف دون مانشيني الذى قام بتأليف سلسلة الأفلام، بكتابة العمل الجديد بمساعدة المنتج والكاتب التلفزيوني نيك أنتوسكا، الذى قام بتأليف سلسلة مختارات شبكة Syfy ، مثل Anthology، Channel Zero.

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وجنبا إلى ذلك سيقوم مانشينى بإخراج الحلقة الأولى من المسلسل الجديد، وتقوم Syfy بتوسيع نطاق برامجها المتعلقة بالأنواع إلى أبعد من الخيال العلمي، حيث ستضم الشبكة أعمال ذات طابع مختلف وجديد، وبدأت عملها على مسلسل الرعب الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يدور المسلسل التلفزيوني الجديد Chucky، عن ظهور دمية تشاكي القديمة في ساحة كبرى بأحد ضواحي المدينة، وبعدها بدأت سلسلة من جرائم القتل المرعبة في المدينة، وفي الوقت نفسه وصل الأعداء - والحلفاء - من ماضي تشاكي يهدد بالكشف عن الحقيقة وراء عمليات القتل، فضلاً عن أصول دمية الشيطان التي لا حصر لها كطفل عادي على ما يبدو أصبح هذا الوحش السيئ السمعة.

كان المشروع قيد التطوير في الشبكة لأكثر من عام. وقال مانشيني في ذلك الوقت: "أردت منذ فترة طويلة أن أحضر تشاكي إلى التلفزيون ، وشبكة syfy هي المثالية لنا، حيث سيكون العرض تجربة جديدة على السلسلة، مما يسمح لنا باستكشاف شخصية تشاكي بعمق يمنحها بشكل فريد شكل المسلسل التلفزيوني، مع الالتزام بالرؤية الأصلية التي أرهبت الجماهير لأكثر من ثلاثة عقود الآن".