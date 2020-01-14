شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يعلق على صورة جمعت فريق عمل "البرنس" لمحمد رمضان: قل أعوذ برب الفلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع فريق مسلسل البرنس، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، لاستكمال تصوير المسلسل، المقرر عرضه فى سباق رمضان الدرامى 2020، ونشر الفنان أحمد زاهر، صورة عبر حسابه على انستجرام، جمعت جزء من كاست المسلسل منهم محمد رمضان، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، سلوى عثمان، أحلام الجريتلى، محمد علاء، رحاب الجمل، وغيرهم.





وعلق زاهر على الصورة، قائلا: "قل أعوذ برب الفلق، جزء من كاست مسلسل البرنس رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى، يارب اكتبلنا النجاح المبهر بإذنك يا رب".





وكان الفنان أحمد زاهر، نشر صورة من أول مشهد يجمعه بالفنان محمد رمضان، وعلق قائلا: "الصورة دى أول مشهد يجمع بينى وبين محمد رمضان مش بس فى المسلسل لا فى الحياة أنا شخصيا، استمتعت يا رب اكتبلنا النجاح المبهر بأمرك يارب وادينا على قد تعبنا واجتهادنا، مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى رمضان2020".

وكانت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، حصلت على إجازة لمدة 15 يوما، للانتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك خلال التصوير كل من محمد رمضان ونجلاء بدر وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلى وإدوارد وريم سامى ومحمد علاء.