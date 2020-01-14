محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة التقطها لها زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها على "إنستجرام".
وكتبت أسما، قائلة: "حجازي صورني الصورة دي وهو سايق، عشان قال إيه.. عاجبه شكلي، ولما بحط ميك أب وببقى عاملة مجهود ولا الهوا...ماشي".
ليرد حجازي، عليها قائلاً: "قمر والله".
يذكر أن، أسما شريف منير، تزوجت من الفنان محمود حجازي في 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر عن صورة التقطها لها زوجها.. أسما شريف منير: "عاجبه شكلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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