عن صورة التقطها لها زوجها.. أسما شريف منير: "عاجبه شكلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشرت الفنانة أسما شريف منير، صورة التقطها لها زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت أسما، قائلة: "حجازي صورني الصورة دي وهو سايق، عشان قال إيه.. عاجبه شكلي، ولما بحط ميك أب وببقى عاملة مجهود ولا الهوا...ماشي".

ليرد حجازي، عليها قائلاً: "قمر والله".

يذكر أن، أسما شريف منير، تزوجت من الفنان محمود حجازي في 2018.